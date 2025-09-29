Milano 17:29
42.586 -0,14%
Nasdaq 17:34
24.627 +0,50%
Dow Jones 17:34
46.171 -0,17%
Londra 17:29
9.314 +0,31%
Francoforte 17:30
23.775 +0,15%

GOLD del 26/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 26 settembre

Modesto recupero sui valori precedenti per il metallo giallo, che conclude in progresso dello 0,36%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'oro mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3.772,5. Rischio di discesa fino a 3.744,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 3.800,4.


