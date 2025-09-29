Milano 29-set
0 0,00%
Nasdaq 29-set
24.611 +0,44%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 29-set
9.300 +0,16%
Francoforte 29-set
23.745 +0,02%

New York: calo per Targa Resources

Si muove verso il basso l'azienda di midstream che gestisce principalmente attività di raccolta e lavorazione di petrolio e gas naturale, con una flessione del 3,53%.
