Milano
29-set
0
0,00%
Nasdaq
29-set
24.611
+0,44%
Dow Jones
29-set
46.316
+0,15%
Londra
29-set
9.300
+0,16%
Francoforte
29-set
23.745
+0,02%
Martedì 30 Settembre 2025, ore 02.46
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: calo per Targa Resources
New York: calo per Targa Resources
Migliori e peggiori
,
In breve
29 settembre 2025 - 18.00
Si muove verso il basso l'
azienda di midstream che gestisce principalmente attività di raccolta e lavorazione di petrolio e gas naturale
, con una flessione del 3,53%.
Condividi
Leggi anche
New York: movimento negativo per Targa Resources
New York: movimento negativo per Targa Resources
New York: calo per Targa Resources
New York: movimento negativo per EOG Resources
Titoli e Indici
Targa Resources
-2,93%
Altre notizie
EOG Resources, scendono le quotazioni a New York
New York: giornata negativa in Borsa per EOG Resources
New York: rosso per EOG Resources
Teck Resources festeggia accordo con Anglo American
New York: calo per Blackstone
New York: calo per Archer Daniels Midland
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto