Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:16
25.121 -0,30%
Dow Jones 20:16
48.363 -0,20%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

New York: prevalgono le vendite su ServiceNow

Migliori e peggiori, In breve
New York: prevalgono le vendite su ServiceNow
Scende sul mercato il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, che soffre con un calo del 9,53%.
Condividi
```