Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 29/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Sessione negativa per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che termina in flessione a 67,67.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del greggio, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 69. Primo supporto visto a 67. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 66,34.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)