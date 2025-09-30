Milano 10:00
42.388 -0,39%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:00
9.273 -0,29%
Francoforte 10:00
23.703 -0,18%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 29/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Sessione negativa per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che termina in flessione a 67,67.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del greggio, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 69. Primo supporto visto a 67. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 66,34.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
