Martedì 30 Settembre 2025, ore 21.59
Cambi: euro a 0,9339 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9339 Franchi svizzeri alle 19:30
In breve
,
Finanza
30 settembre 2025 - 19.30
Euro a 0,9339 sul Franco Svizzero (CHF) alle 19:30.
