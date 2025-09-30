Milano 17:35
42.725 +0,40%
Nasdaq 21:43
24.624 +0,05%
Dow Jones 21:43
46.328 +0,03%
Londra 17:35
9.350 +0,54%
Francoforte 17:35
23.881 +0,57%

Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Construction & Materials
Il Comparto costruzioni europeo guadagna lo 0,73% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 762,31 punti.
Condividi
```