New York: in bella mostra Omnicom Group

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la holding che fornisce servizi di pubblicità
, che mostra una salita bruciante del 4,04% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Omnicom Group
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro tecnico di breve periodo di Omnicom Group
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 83,51 USD. Rischio di discesa fino a 80,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 86,92.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)