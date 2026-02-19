Milano
16:21
45.737
-1,35%
Nasdaq
16:21
24.830
-0,28%
Dow Jones
16:21
49.504
-0,32%
Londra
16:21
10.605
-0,76%
Francoforte
16:21
25.020
-1,02%
Giovedì 19 Febbraio 2026, ore 16.38
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: allunga il passo Omnicom Group
New York: allunga il passo Omnicom Group
Migliori e peggiori
,
In breve
19 febbraio 2026 - 16.10
Grande giornata per la
holding che fornisce servizi di pubblicità
, che sta mettendo a segno un rialzo del 10,97%.
Condividi
Leggi anche
New York: amplia il rialzo Omnicom Group
New York: allunga il passo Davita
New York: allunga il passo Corning
New York: allunga il passo Old Dominion Freight Line
Argomenti trattati
Omnicom
(3)
Titoli e Indici
Omnicom
+11,59%
Altre notizie
New York: allunga il passo Teledyne Technologies
New York: allunga il passo Arista Networks
New York: allunga il passo Microsoft
New York: allunga il passo 3M
New York: allunga il passo Shopify
New York: allunga il passo Exelon
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto