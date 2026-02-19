Milano 16:21
45.737 -1,35%
Nasdaq 16:21
24.830 -0,28%
Dow Jones 16:21
49.504 -0,32%
Londra 16:21
10.605 -0,76%
Francoforte 16:21
25.020 -1,02%

New York: allunga il passo Omnicom Group

Migliori e peggiori, In breve
New York: allunga il passo Omnicom Group
Grande giornata per la holding che fornisce servizi di pubblicità, che sta mettendo a segno un rialzo del 10,97%.
Condividi
```