New York: in calo Datadog

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che sta segnando un calo del 3,69%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Datadog evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Datadog rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Datadog classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 143,1 USD e primo supporto individuato a 138,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 147,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
