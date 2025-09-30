New York: in calo Datadog

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database
, che sta segnando un calo del 3,69%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Datadog
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Datadog
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Datadog
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 143,1 USD e primo supporto individuato a 138,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 147,9.
