Milano
16:27
42.631
+0,18%
Nasdaq
16:27
24.554
-0,23%
Dow Jones
16:27
46.307
-0,02%
Londra
16:27
9.338
+0,41%
Francoforte
16:27
23.779
+0,14%
Martedì 30 Settembre 2025, ore 16.44
Home Page
/
Notizie
/ New York: Lamb Weston Holdings, quotazioni alle stelle
New York: Lamb Weston Holdings, quotazioni alle stelle
Migliori e peggiori
,
In breve
30 settembre 2025 - 16.10
Brilla il
fornitore di patate surgelate
, che passa di mano con un aumento del 4,62%.
Titoli e Indici
Lamb Weston Holdings
+7,29%
