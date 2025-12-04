Milano 17:35
43.519 +0,32%
Nasdaq 20:34
25.522 -0,33%
Dow Jones 20:34
47.791 -0,19%
Londra 17:35
9.711 +0,19%
Francoforte 17:35
23.882 +0,79%

New York: Generac Holdings, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda che produce generatori di energia elettrica, che tratta in rialzo del 4,15%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Generac Holdings più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di Generac Holdings resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 168,2 USD. Supporto visto a quota 160,9. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 175,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
