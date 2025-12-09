New York: giornata depressa per Lamb Weston Holdings

(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di patate surgelate
, con un ribasso del 3,05%.
L'andamento di Lamb Weston Holdings
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Lamb Weston Holdings
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 56,56 USD con area di resistenza individuata a quota 59,31. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 55,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)