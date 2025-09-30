Milano 16:28
42.635 +0,19%
Nasdaq 16:28
24.553 -0,24%
Dow Jones 16:28
46.301 -0,03%
Londra 16:28
9.338 +0,41%
Francoforte 16:28
23.782 +0,15%

New York: pioggia di acquisti su Omnicom Group

Migliori e peggiori, In breve
New York: pioggia di acquisti su Omnicom Group
Effervescente la holding che fornisce servizi di pubblicità, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,04%.
Condividi
```