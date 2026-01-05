Milano 15:01
45.677 +0,67%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:01
9.972 +0,21%
Francoforte 15:01
24.712 +0,71%

Madrid: pioggia di acquisti su Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: pioggia di acquisti su Indra
Prepotente rialzo per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che mostra una salita bruciante del 4,44% sui valori precedenti.
Condividi
```