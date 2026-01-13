Milano 14:17
45.690 -0,09%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:17
10.138 -0,02%
Francoforte 14:17
25.435 +0,12%

Londra: pioggia di acquisti su Whitbread

Ottima performance per la società che gestisce alberghi e ristoranti, che scambia in rialzo del 4,30%.
