Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 30/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Chiusura in rosso per il Light Sweet Crude Oil, che termina la seduta segnando un calo dell'1,19%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio WTI, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 61,5. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 64,29. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 60,57.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)