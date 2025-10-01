Milano 9:53
42.612 -0,26%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:53
9.395 +0,48%
23.814 -0,28%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 30/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 30/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Chiusura in rosso per il Light Sweet Crude Oil, che termina la seduta segnando un calo dell'1,19%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio WTI, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 61,5. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 64,29. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 60,57.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```