Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 18:14
24.722 +0,45%
Dow Jones 18:14
46.452 +0,12%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

Etsy, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori, In breve
Etsy, prevale lo scenario rialzista a New York
Rialzo per il gestore di una piattaforma di e-commerce, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,68%.
Condividi
```