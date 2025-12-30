Milano 17:35
44.945 +1,14%
Nasdaq 22:00
25.463 -0,25%
Dow Jones 22:00
48.367 -0,20%
Londra 17:35
9.941 +0,75%
Francoforte 14:05
24.490 +0,57%

New York: giornata depressa per Etsy

Migliori e peggiori
New York: giornata depressa per Etsy
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gestore di una piattaforma di e-commerce, con una flessione del 2,00%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Etsy, che fa peggio del mercato di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 56,2 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 55,03. L'equilibrata forza rialzista di Etsy è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 57,36.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```