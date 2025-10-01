Milano 9:55
42.600 -0,29%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:55
9.393 +0,46%
23.815 -0,28%

Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Banks
Si posiziona sotto la parità l'indice bancario europeo, che retrocede a 232,37 punti.
