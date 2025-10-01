Interpublic Group in discesa a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il gruppo americano che offre servizi di pubblicità e marketing
, che esibisce una perdita secca del 4,30% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Interpublic Group
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Interpublic Group
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di breve periodo di Interpublic Group
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 27,59 USD. Rischio di discesa fino a 26,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 28,99.
