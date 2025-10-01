Milano 9:58
42.606 -0,28%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:58
9.389 +0,41%
23.819 -0,26%

Londra: in calo Fresnillo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il leader mondiale dell'argento, con un ribasso dell'1,95%.

La tendenza ad una settimana di Fresnillo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Fresnillo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,54 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
