Londra: in calo Fresnillo

(Teleborsa) - Retrocede il leader mondiale dell'argento
, con un ribasso dell'1,95%.
La tendenza ad una settimana di Fresnillo
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Fresnillo
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,54 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,18.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)