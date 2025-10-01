Londra: in calo Fresnillo

leader mondiale dell'argento

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso dell'1,95%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,54 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,18.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)