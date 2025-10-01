Milano 9:58
42.606 -0,28%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:58
9.389 +0,41%
23.819 -0,26%

Londra: movimento negativo per Howdens

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Howdens
Ribasso composto e controllato per il fornitore di cucine componibili, che presenta una flessione del 2,61% sui valori precedenti.
Condividi
```