Londra: movimento negativo per Howdens

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di cucine componibili
, che passa di mano con un calo dell'1,97%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Howdens
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di Howdens
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 8,388 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 8,135. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 8,641.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)