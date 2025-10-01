Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 18:14
24.722 +0,45%
Dow Jones 18:14
46.452 +0,12%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

New York: DexCom si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
New York: DexCom si muove verso il basso
In forte ribasso il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici, che mostra un -5,23%.
Condividi
```