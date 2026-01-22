New York: preme sull'acceleratore DexCom

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,80%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che DexCom
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,42%, rispetto a +0,23% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo status tecnico di DexCom
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 77,44 USD, mentre il primo supporto è stimato a 72,24. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 82,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
