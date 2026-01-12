New York: nuovo spunto rialzista per DexCom

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,68%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che DexCom
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,02%, rispetto a +2,05% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Le implicazioni di medio periodo di DexCom
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 71,69 USD con primo supporto visto a 66,99. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 64,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)