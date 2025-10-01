New York: rosso per MercadoLibre

(Teleborsa) - Ribasso per il mercato online leader in America Latina
, che presenta una flessione del 3,29%.
Lo scenario su base settimanale di MercadoLibre
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di MercadoLibre
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2.231,9 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2.316,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2.203,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)