Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 20:46
25.270 +1,01%
Dow Jones 20:46
47.518 +0,86%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

New York: rosso per CrowdStrike Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Rosso per il leader mondiale di sicurezza informatica, che sta segnando un calo dell'1,82%.
