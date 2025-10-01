Milano 10:00
42.593 -0,31%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 10:00
9.383 +0,35%
Francoforte 10:00
23.812 -0,29%

Oro: 3.860,65 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 3.860,65 dollari alle 08:30
L'Oro vale 3.860,65 dollari l'oncia (+0,06%) alle 08:30.
Condividi
```