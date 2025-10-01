PALLADIUM del 30/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Seduta sostanzialmente invariata per il metallo prezioso, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,04%.
L'esame di breve periodo del palladio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.283,5 e primo supporto individuato a 1.225,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.341,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)