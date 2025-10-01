Milano 10:00
42.593 -0,31%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 10:00
9.383 +0,35%
Francoforte 10:00
23.812 -0,29%

PALLADIUM del 30/09/2025

Finanza
PALLADIUM del 30/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Seduta sostanzialmente invariata per il metallo prezioso, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,04%.

L'esame di breve periodo del palladio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.283,5 e primo supporto individuato a 1.225,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.341,5.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
