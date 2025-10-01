Sciopero S.I. Cobas, Capone (UGL): "Iniziativa che penalizza cittadini"

(Teleborsa) - "Lo sciopero generale proclamato da S.I. Cobas per i giorni 2 e 3 ottobre èsciopero, ma questo può essere esercitato solo per la difesa di interessi pubblici generali o per adempiere a obblighi costituzionali". Lo ha dichiarato Paolo, Segretario Generale dell'UGL, in merito allo sciopero proclamato da S.I. Cobas per i giorni 2 e 3 ottobre."Le motivazioni addotte dai Cobas, invece, rivelanopiù vicine alla propaganda che alla reale tutela dei lavoratori e dei cittadini italiani. Azioni come questa, lungi dal contribuire in modo costruttivo, rischiano solo di creare disagi concreti: un esempio è un medico impossibilitato a raggiungere l’ospedale per operare un paziente a causa dei blocchi ferroviari. È evidente che, se si misurasse il grado di condivisione dell’iniziativa tra gli italiani, emergerebbe una distanza notevole tra la posizione dei Cobas e quella della maggioranza del Paese"."Ci troviamo quindi davanti a unoche non tutela l’interesse collettivo, mortifica il diritto costituzionale allo sciopero ei cittadini, trasformati in vittime di un’azione ideologica e dannosa".