ENEA con i Comuni di Narni e Terni per risparmio energetico e riduzione emissioni

(Teleborsa) - Promuovere comportamenti più sostenibili e ridurre le: è questo l’obiettivo della campagna di sensibilizzazione dei Comuni di, realizzata con il supporto dinell’ambito delLasarà realizzata da un operatore specializzato individuato tramite un avviso pubblico e dovrà incrementare la consapevolezza ambientale della popolazione su cause ed effetti dell’inquinamento atmosferico, promuovendo comportamenti e stili di vita più sostenibili, dalla mobilità ai consumi energetici fino all’uso efficiente del riscaldamento domestico.Secondo leelaborate dai Comuni di Narni e Terni con il supporto tecnico di ENEA, l’iniziativa dovrà facilitare l’accesso a servizi e incentivi, anche attraverso il coinvolgimento di testimonial locali e associazioni del territorio, per consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni pubbliche.In particolare, ENEA sta affiancando le due amministrazioni sia nella preparazione delper l’, che nel rafforzare le competenze del personale delle dei due Comuni, grazie a specifiche attività di formazione. Inoltre, durante la campagna assicurerà supporto tecnico alle amministrazioni comunali, sviluppando un modello di monitoraggio per misurare l’efficacia reale dell’iniziativa."In questo progetto ENEA svolge un ruolo nuovo e sperimentale, che va oltre il supporto tecnico-scientifico su efficienza energetica, qualità dell’aria e tutela ambientale", spiega, responsabile del Laboratorio ENEA Strumenti per la promozione dell’efficienza energetica presso il Dipartimento Efficienza Energetica.L’iniziativa, in accordo con gli indirizzi delladel Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, valorizza l’esperienza ENEA nell’attuazione del Programma nazionale di informazione e formazione sull’efficienza energetica, realizzato per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica."In questi anni abbiamo compreso quanto sia fondamentale rafforzare la capacità delledi formulare una domanda di qualità nelle attività diverso i propri fornitori: solo una domanda più consapevole può generare risposte altrettanto qualificate e in questa direzione stiamo affiancando, in via sperimentale, i Comuni di Narni e Terni", conclude Disi.Le aziende e i professionisti interessati alla realizzazione della campagna di sensibilizzazione potranno inoltrare la propria candidatura entro ilsecondo le modalità indicate sul sito del Comune di Narni.