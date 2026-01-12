ex Ilva, operaio muore cadendo. Sindacati chiedono risorse per manutenzioni

(Teleborsa) -riporta in primo piano il caso dell', con isui luoghi di lavoro e sullo stanziamento dei maggiori risorse per la manutenzione. Unpresso lo stabilimento ex Ilva di Taranto é morto questa mattina dopo esser(dal quinto al quarto). L'addetto, impegnato a controllare le valvole, è scivolato nel vuoto da un’altezza di oltre 7 metri.La societàha espresso "profondo cordoglio per la tragica scomparsa del dipendente, Claudio Salamida, avvenuta in Acciaieria 2" ed ha reso noto che ", dando "piena disponibilità a fornire tutti gli elementi utili a far luce sull’accaduto".L'incidente non ha mancato di scatenare il, alcuni dei quali hanno minacciato lo. La leader della Cisl,, intervenendo alla trasmissione "Coffee Break" su La7, ha sottolineato che la"resta ancora un tema fondamentale sul quale" e che occorre "incidere sulla formazione di tutti i lavoratori, ma anche delle imprese" che devono fare le necessarie manutenzioni, come nel caso dell'Ilva.Laha dichiaratoda svolgersi in tutti i siti del gruppo con articolazioni territoriali", ma anche laminaccia locondannando "la mancanza di sicurezza nel sito siderurgico di Taranto e l'ennesima, evitabile e inaccettabile morte sul lavoro".Per il Segretario generale della Uilmla tragedia ". Si tratta - afferma di una "perdita insopportabile di vite umane che si somma al sacrificio di questi lunghi anni e pone l’accento sull’emergenza legata ai mancati investimenti sulla manutenzione degli impianti e sulla sicurezza".La segretaria confederale della Uilesprime "angoscia" per l'accaduto e parla di un. Il- afferma - è. Pur apprezzando i passi avanti fatti con il Governo negli ultimi mesi, in particolare con la Legge 198/2025, è chiaro che occorre fare di più”.