Milano 15:20
43.193 +0,26%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 15:20
9.444 -0,03%
Francoforte 15:20
24.477 +1,51%

Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Oil & Gas

Il Comparto petrolifero europeo guadagna lo 0,73% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 408,79 punti.
