Milano 17:16
43.043 -0,08%
Nasdaq 17:16
24.821 +0,08%
Dow Jones 17:16
46.300 -0,30%
Londra 17:16
9.423 -0,24%
Francoforte 17:16
24.418 +1,26%

Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Banks
Vendite diffuse sull'indice bancario europeo, che continua la giornata a 233,58 punti.
Condividi
```