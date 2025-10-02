Milano
17:16
43.043
-0,08%
Nasdaq
17:16
24.821
+0,08%
Dow Jones
17:16
46.300
-0,30%
Londra
17:16
9.423
-0,24%
Francoforte
17:16
24.418
+1,26%
Giovedì 2 Ottobre 2025, ore 17.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Banks
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Banks
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
02 ottobre 2025 - 17.00
Vendite diffuse sull'
indice bancario europeo
, che continua la giornata a 233,58 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Banks
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Banks
Titoli e Indici
Euro Stoxx Banks
-0,87%
Altre notizie
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Banks
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto