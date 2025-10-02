Milano 9:02
43.320 +0,56%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 9:02
9.466 +0,21%
Francoforte 1-ott
24.114 0,00%

GOLD dell'1/10/2025

Finanza
GOLD dell'1/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Giornata fiacca per il metallo giallo, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,19%.

L'esame di breve periodo dell'oro classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3.904,6 e primo supporto individuato a 3.788,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4.021.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```