GOLD dell'1/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Giornata fiacca per il metallo giallo, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,19%.
L'esame di breve periodo dell'oro classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3.904,6 e primo supporto individuato a 3.788,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4.021.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)