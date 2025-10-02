Milano 17:35
43.078 0,00%
Nasdaq 20:52
24.891 +0,36%
Dow Jones 20:52
46.558 +0,25%
Londra 17:35
9.428 -0,20%
Francoforte 17:35
24.423 +1,28%

New York: scambi negativi per Synopsys

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Synopsys
Pressione sul fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori, che tratta con una perdita del 2,62%.
Condividi
```