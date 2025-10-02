Milano 13:28
43.241 +0,37%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 13:28
9.448 +0,02%
Francoforte 13:28
24.441 +1,36%

Vola a Francoforte Renk

(Teleborsa) - Ottima performance per Renk, che scambia in rialzo del 3,85%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Renk evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Renk rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Renk rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 88,42 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 85,56. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 91,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
