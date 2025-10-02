Vola a Francoforte Renk

(Teleborsa) - Ottima performance per Renk
, che scambia in rialzo del 3,85%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Renk
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Renk
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Renk
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 88,42 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 85,56. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 91,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)