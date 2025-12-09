Milano 12:27
43.572 +0,32%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:27
9.657 +0,13%
Francoforte 12:26
24.103 +0,24%

Francoforte: in acquisto Renk

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in acquisto Renk
Rialzo per Renk, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,20%.
Condividi
```