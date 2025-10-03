Milano 9:42
43.319 +0,56%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 9:42
9.461 +0,35%
24.469 +0,19%

Alfonsino, il servizio di food delivery debutta a Roma con Zio Rocco come testimonial

Finanza
Alfonsino, il servizio di food delivery debutta a Roma con Zio Rocco come testimonial
(Teleborsa) - Alfonsino, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, avvia il proprio servizio anche nella città di Roma, a partire dalla data odierna. L'espansione nella Capitale rappresenta un importante passo in avanti nella strategia di crescita nazionale, avviata con l'ingresso nel mercato di Napoli e comunicata ad aprile.

A supportare il lancio romano sarà Zio Rocco, nome di riferimento della pasticceria artigianale notturna italiana e già protagonista del debutto partenopeo, che torna in qualità di partner strategico e testimonial ufficiale. La collaborazione con Zio Rocco conferma la volontà di Alfonsino di valorizzare le eccellenze territoriali, offrendo agli utenti esperienze di delivery uniche e distintive anche nei grandi centri urbani.

"L'ingresso su Roma segna un momento decisivo per Alfonsino: non è solo un'espansione, è una sfida che vogliamo vincere con determinazione - dice l'AD Carmine lodice - Siamo pronti a dimostrare che il nostro modello funziona anche in una metropoli complessa e competitiva. Al nostro fianco per il debutto, ancora una volta, c'è il brand Zio Rocco, un partner che incarna eccellenza nel settore della pasticceria italiana. Con lui rilanciamo il nostro impegno a portare un servizio distintivo, umano e di qualità, anche nei grandi mercati urbani".

Il servizio sarà inizialmente disponibile in zone selezionate della città e si espanderà progressivamente in altri quartieri, attraverso un modello operativo flessibile e partnership locali.
Condividi
```