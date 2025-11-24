Alfonsino, controllata Rushers sigla accordo con Just-Eat Italy

Alfonsino

(Teleborsa) -, società quotata e leader nel food order & delivery per i centri italiani di piccole e medie dimensioni, comunica che la propria controllata Rushers ha sottoscritto un accordo con Just-Eat Italy, uno dei principali player nel settore del digital delivery.L'accordo, spiega una nota, rappresenta un passaggio strategico per entrambe le realtà, ponendo le basi per una collaborazione di lungo periodo all'interno di un settore in continua evoluzione. Per Rushers, si tratta di un'ulteriore conferma della solidità del proprio modello e della capacità di attrarre partner di rilievo internazionale. L'accordo con Just-Eat Italy si inserisce nel più ampio percorso di crescita e innovazione che la società sta portando avanti con determinazione nel mercato italiano.Le attività avranno inizio nelle prossime settimane, con una fase iniziale di test della durata di sei mesi, al termine della quale è prevista la possibilità di estensione della collaborazione.L'accordo, sottolinea la nota, rappresenta un passo strategico per l'espansine della società e si inquadra nelle direttrici di crescita già comunicate al mercato."L'intuizione di creare una società pensata per supportare player globali come Just Eat, oggi trova la sua prima concreta realizzazione, commenta. Questo accordo segna l'inizio di un percorso che può rilevarsi straordinario per tutto il gruppo".