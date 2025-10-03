Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 17:44
24.911 +0,07%
Dow Jones 17:44
46.897 +0,81%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

New York: amplia il rialzo Microchip Technology

Ottima performance per il grosso chip maker americano, che scambia in rialzo del 4,02%.
