Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 19:53
24.726 -0,67%
Dow Jones 19:53
46.799 +0,60%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

New York: amplia l'ascesa Teleflex

Seduta decisamente positiva per il produttore di dispositivi medici monouso, che tratta in rialzo del 4,83%.
