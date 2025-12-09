A New York corre Teleflex

(Teleborsa) - Brilla il produttore di dispositivi medici monouso
, che passa di mano con un aumento del 10,61%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Teleflex
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,84%, rispetto a +0,6% dell'indice del basket statunitense
).
La tendenza di breve di Teleflex
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 136,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 129. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 144,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)