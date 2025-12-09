Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:05
25.686 +0,23%
Dow Jones 19:05
47.661 -0,16%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

Migliori e peggiori
A New York corre Teleflex
(Teleborsa) - Brilla il produttore di dispositivi medici monouso, che passa di mano con un aumento del 10,61%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Teleflex mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,84%, rispetto a +0,6% dell'indice del basket statunitense).


La tendenza di breve di Teleflex è in rafforzamento con area di resistenza vista a 136,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 129. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 144,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
