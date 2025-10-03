New York: risultato positivo per Travelers Company

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia di assicurazioni americana
, in guadagno del 2,08% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Travelers Company
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big delle polizze assicurative
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Travelers Company
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 288,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 281,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 294,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)