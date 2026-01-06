Milano 17:35
45.753 -0,20%
Nasdaq 19:39
25.582 +0,71%
Dow Jones 19:39
49.426 +0,92%
Londra 17:35
10.123 +1,18%
Francoforte 17:36
24.892 +0,09%

Seduta all'insegna del toro a New York

Commento, Finanza
Seduta all'insegna del toro a New York
(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, che prosegue in positivo grazie ai titoli energetici, galvanizzati dall'intervento USA in Venezuela, ed al settore tecnologico, in particolare l'intelligenza artificiale, di rimando al newsflow dal CES di Las Vegas. Ignorando i deboli dati del PMI dei servizi, il mercato si concentra sull'uscita di una serie di dati sul mercato del lavoro a fine settimana.

Il Dow Jones mostra una plusvalenza dello 0,86%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500, che arriva a 6.934 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,67%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'S&P 100 (+0,23%).

Materiali (+1,95%), sanitario (+1,68%) e beni industriali (+0,84%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-2,38%) e telecomunicazioni (-0,81%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Amazon (+3,65%), United Health (+2,63%), Sherwin Williams (+1,82%) e Amgen (+1,76%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Chevron, che continua la seduta con -3,90%.

Preda dei venditori Apple, con un decremento dell'1,64%.

Deludente Travelers Company, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Cisco Systems, che mostra un piccolo decremento dello 0,65%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Western Digital (+15,87%), Seagate Technology (+11,29%), Microchip Technology (+10,33%) e Texas Instruments (+8,04%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su MicroStrategy Incorporated, che prosegue le contrattazioni a -5,03%.

In perdita AppLovin, che scende del 4,80%.

Pesante Tesla Motors, che segna una discesa di ben -4,74 punti percentuali.

Seduta negativa per Advanced Micro Devices, che scende del 4,06%.

Condividi
```