Seduta all'insegna del toro a New York

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York
, che prosegue in positivo grazie ai titoli energetici
, galvanizzati dall'intervento USA in Venezuela, ed al settore tecnologico, in particolare l'intelligenza artificiale
, di rimando al newsflow dal CES di Las Vegas. Ignorando i deboli dati del PMI dei servizi
, il mercato si concentra sull'uscita di una serie di dati sul mercato del lavoro a fine settimana
.
Il Dow Jones
mostra una plusvalenza dello 0,86%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500
, che arriva a 6.934 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100
(+0,67%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,23%). Materiali
(+1,95%), sanitario
(+1,68%) e beni industriali
(+0,84%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia
(-2,38%) e telecomunicazioni
(-0,81%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Amazon
(+3,65%), United Health
(+2,63%), Sherwin Williams
(+1,82%) e Amgen
(+1,76%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Chevron
, che continua la seduta con -3,90%.
Preda dei venditori Apple
, con un decremento dell'1,64%.
Deludente Travelers Company
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Cisco Systems
, che mostra un piccolo decremento dello 0,65%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Western Digital
(+15,87%), Seagate Technology
(+11,29%), Microchip Technology
(+10,33%) e Texas Instruments
(+8,04%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su MicroStrategy Incorporated
, che prosegue le contrattazioni a -5,03%.
In perdita AppLovin
, che scende del 4,80%.
Pesante Tesla Motors
, che segna una discesa di ben -4,74 punti percentuali.
Seduta negativa per Advanced Micro Devices
, che scende del 4,06%.