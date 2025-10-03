Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 19:57
24.759 -0,54%
Dow Jones 19:57
46.821 +0,65%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

New York: risultato positivo per Travelers Company
Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia di assicurazioni americana, con una variazione percentuale del 2,08%.
