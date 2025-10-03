Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 17:45
24.911 +0,07%
Dow Jones 17:45
46.908 +0,83%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

New York: scambi al rialzo per Etsy

New York: scambi al rialzo per Etsy
Rialzo marcato per il gestore di una piattaforma di e-commerce, che tratta in utile del 3,21% sui valori precedenti.
