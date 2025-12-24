Milano 23-dic
0 0,00%
Nasdaq 17:25
25.630 +0,16%
Dow Jones 17:25
48.684 +0,50%
Londra 13:35
9.871 -0,19%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

New York: scambi al rialzo per FMC Corporation

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi al rialzo per FMC Corporation
Avanza la società statunitense di scienze agrarie, che guadagna bene, con una variazione dell'1,84%.
Condividi
```