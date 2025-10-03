Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 17:46
24.916 +0,09%
Dow Jones 17:46
46.913 +0,84%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

New York: sviluppi positivi per Microchip Technology

Migliori e peggiori
New York: sviluppi positivi per Microchip Technology
(Teleborsa) - Ottima performance per il grosso chip maker americano, che scambia in rialzo del 4,16%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Microchip Technology rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di breve periodo di Microchip Technology sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 69,79 USD. Possibile una discesa fino al bottom 67,18. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 72,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```